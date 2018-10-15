Президент Болгарии сказал, о чем свидетельствует убийство журналистки

Президент Болгарии Румен Радев сообщил, что убийство журналистки Виктории Мариновой показало недостаток доверия к правовой системе страны.

«Я ожидаю, что правоохранительные и судебные органы продемонстрируют не только болгарским гражданам, но также и нашим международным партнерам, что такие преступления в Болгарии эффективно раскрываются и наказываются по всей строгости закона», – сказал Радев, передает РИА «Новости».

Тележурналистку Викторию Маринову убили после сюжета о коррупции с фондами ЕС, на ее теле обнаружили следы изнасилования.

МВД страны заявило о задержании подозреваемого и раскрытии убийства 10 октября.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему демонстративное убийство Мариновой демонстрирует лицемерие Евросоюза.