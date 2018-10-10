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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:16  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Есть ли у Ингушетии и Чечни повод для спора

Границы на Кавказе всегда определялись сложно, но общество проявляет мудрость в решении споровФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Митинговая стихия, которая выплеснулась на ингушские улицы после заключения соглашения о границе республики с соседней Чечней, входит в более спокойное русло. Провокаторам не удалось нацелить недовольство на главу республики Юнус-Бека Евкурова. Анализируя договор о границе, эксперты отвечают на вопрос, который, собственно, и стал поводом для митингов: не проиграла ли Ингушетия в ходе размежевания с соседкой? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза

Виктория Маринова занималась разоблачением коррупции – и была убитаФото: фото с личной страницы в соцсети
Очередное демонстративное убийство журналиста произошло в ЕС – уже третье за последнее время. Причем преследованию подвергаются прежде всего репортеры, расследующие коррупцию (в том числе в органах Евросоюза) и связи европейских правительств с мафиозными кланами. Как же реагируют на это правозащитники? Они заявляют о преследовании журналистов в России. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Не верьте лжецам, которые пытаются добиться крови

Павел Данилин, политолог
Больше всего меня порадовала аргументация ингушской оппозиции о том, что Чечне отдали земли ингушей, богатые нефтью. Это для тех, кто понимает, очень и очень забавный аргумент. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза

          Виктория Маринова занималась разоблачением коррупции – и была убита   10 октября 2018, 09:56
          Фото: фото с личной страницы в соцсети
          Текст: Виктория Никифорова

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          Очередное демонстративное убийство журналиста произошло в ЕС – уже третье за последнее время. Причем преследованию подвергаются прежде всего репортеры, расследующие коррупцию (в том числе в органах Евросоюза) и связи европейских правительств с мафиозными кланами. Как же реагируют на это правозащитники? Они заявляют о преследовании журналистов в России.

          Информационная картина смоделирована мировыми СМИ так, что у обывателя возникает иллюзия, будто профессия журналиста может быть опасной только в горячих точках или в «тоталитарных странах», где не слыхали о правах человека и свободе слова. Однако печальная статистика говорит о том, что в просвещенной Европе репортеров убивают ничуть не реже. Только за последний год в ЕС произошло три резонансных убийства журналистов.

          В октябре 2017 года была взорвана в своей машине мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция. 25 февраля этого года был застрелен в собственном доме 27-летний словацкий журналист Ян Кучак. Его невеста была убита вместе с ним. Наконец, на прошлой неделе в парке города Русе была убита болгарская журналистка Виктория Маринова. Перед смертью ее жестоко избили и изнасиловали.

          У всех этих преступлений схожий почерк. Здесь нет попыток сымитировать самоубийство или естественную кончину. Это предельно жестокие показательные расправы, призванные наводить ужас, сеять панику и парализовать волю к сопротивлению.

          Объединяет погибших журналистов то, что все они расследовали коррупцию в самых высших эшелонах политической власти. Дафна Каруана Галиция с 2008 года вела популярный блог, в котором публиковала скандальные разоблачения ведущих политиков и крупнейших бизнесменов страны. Среди тем ее расследований были торговля людьми (оказывается, Мальта – один из крупнейших хабов по переброске нелегальных мигрантов), деятельность местных онлайн-казино, а также отмывание незаконно нажитых средств в мальтийских банках-«прачечных».

          Разумеется, «герои» расследований нещадно прессовали журналистку. Только в последнее время против нее было открыто 47 уголовных дел. Ее банковские счета были арестованы. Ей и ее семье регулярно поступали угрозы. Дверь ее дома поджигали. Собак, живших в ее доме, зарезали. Но угрозы не действовали. Дафна Каруана Галиция продолжала вести свой блог, а 16 октября 2017 года заживо сгорела в собственном пежо.

          Журналист Ян Кучак сотрудничал с международным центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Результаты своих расследований журналист публиковал в издании Aktuality.sk. Сначала Кучак занялся Марией Трошковой – эта фотомодель, продавщица бижутерии и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» в возрасте 28 лет внезапно стала помощницей тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Через Трошкову Кучак вышел на бизнесмена Антонио Вадало, выходца из Италии. Деловитая модель оказалась его бизнес-партнером.

          Дальше Кучак раскопал связи Вадало с итальянским мафиозным кланом Ндрангета, поднявшимся на контрабанде кокаина из Южной Америки. Постепенно журналист подводил к пониманию того, что итальянские мафиози поддерживают отношения с премьер-министром Словакии, с секретарем словацкого Совета безопасности, а также с лидерами социал-демократической партии страны. С помощью госчиновников руководители мафиозного клана перечисляли на свои счета средства из бюджета ЕС, выделявшиеся на поддержку сельского хозяйства Словакии, а заодно развивали в городах страны сеть по торговле кокаином. В дальнейших репортажах Кучак планировал подробно расписать все эти бизнес-схемы, но его остановила пуля наемного убийцы.

          В похожей ситуации незадолго до гибели оказалась и Виктория Маринова. Она вела ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN в болгарском городе Русе. 30 сентября журналистка пригласила в эфир Димитара Стоянова, работавшего на болгарский сайт Bivol.bg, и Аттилу Биро из румынского проекта Rise. Они рассказали о своем расследовании финансовых махинаций болгарской компании GP Group. Фирма получала значительные средства из бюджета ЕС на реализацию строительных и инфраструктурных проектов. По мнению журналистов, не менее 30–40% от этих средств банально разворовывалось.

          Передача вызвала большой резонанс. По словам Биро и Стоянова, в GP Group принялись спешно уничтожать финансовые документы. А Виктория Маринова, планировавшая снять свой репортаж о махинациях в GP Group, была убита в парке города Русе спустя неделю после выхода в эфир скандального выпуска «Детектора».

          Разумеется, убийства журналистов вызывали резонанс. Еврокомиссия и Комитет по защите журналистов произносили все положенные слова и требовали найти и покарать убийц. Однако каждый раз расследованию что-то мешало.

          В Словакии полноценное расследование убийства Кучака и его невесты началось только когда возмущенные люди вышли на улицы. Многотысячные митинги и акции протеста, импровизированный мемориал в честь погибшего журналиста в Братиславе, студенческие волнения – все это привело к полноценному политическому кризису в стране. В отставку были вынуждены уйти и премьер-министр Фицо, и секретарь Совета безопасности, и даже министр культуры.

          Однако на сегодняшний день расследование не пришло к однозначным выводам. В конце сентября по делу об убийстве Кучака было задержано три человека. Одному из них присвоили статус подозреваемого. Более конкретных результатов у следователей пока нет.

          Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции тоже не смогло ответить на все вопросы. Три человека, задержанных по этому делу, ожидают суда. Однако семья журналистки уверена, что эти люди являются простыми исполнителями. «Мы не уверены, что правительство на самом деле хочет найти заказчика преступления. Есть опасения, что заказчик очень близок к самому правительству. Вероятно, мы никогда не узнаем всей правды», – заявил в интервью газете Guardian муж убитой журналистки.

          Есть подозрение, что в случае с убийством Виктории Мариновой следствие опять пойдет по протоптанной дорожке. Никто не будет искать истинного заказчика и настоящий мотив преступления, а прикормленные СМИ будут объяснять трагическую гибель 30-летней женщины бытовыми причинами. В болгарских масс-медиа уже появляются версии, что красавицу Маринову мог убить какой-то маньяк или отвергнутый поклонник.

          Сегодня европейские журналисты живут в атмосфере страха. Коллеги Мариновой с телеканала TNV признаются, что опасаются за свою безопасность. Словацкие журналисты вспоминают судьбу бесследно пропавших журналистов-расследователей Павла Рыпала, работавшего на журнал Plus 7 Dni, и Мирослава Пежко, сотрудника ежедневной газеты Hospodarske Noviny. Первый исчез в 2008 году, второй – в 2015-м, и полиция до сих пор не может их найти или объяснить, что с ними случилось.

          Печальный рекорд поставили журналисты Италии – почти 200 репортеров страны живут сегодня под постоянной охраной полиции.

          Все они расследовали дела о коррупции, в которых интересы высокопоставленных чиновников переплетались с интересами мафии. Сегодня их жизнь буквально висит на волоске.

          Тем временем Комитет по защите журналистов продолжает осуждать преследования журналистов в Египте, Турции, Китае, России, – где угодно, только не в Европе.


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