Реакция на убийство журналистов разоблачает лицемерие Евросоюза

Очередное демонстративное убийство журналиста произошло в ЕС – уже третье за последнее время. Причем преследованию подвергаются прежде всего репортеры, расследующие коррупцию (в том числе в органах Евросоюза) и связи европейских правительств с мафиозными кланами. Как же реагируют на это правозащитники? Они заявляют о преследовании журналистов в России.

Информационная картина смоделирована мировыми СМИ так, что у обывателя возникает иллюзия, будто профессия журналиста может быть опасной только в горячих точках или в «тоталитарных странах», где не слыхали о правах человека и свободе слова. Однако печальная статистика говорит о том, что в просвещенной Европе репортеров убивают ничуть не реже. Только за последний год в ЕС произошло три резонансных убийства журналистов.

В октябре 2017 года была взорвана в своей машине мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция. 25 февраля этого года был застрелен в собственном доме 27-летний словацкий журналист Ян Кучак. Его невеста была убита вместе с ним. Наконец, на прошлой неделе в парке города Русе была убита болгарская журналистка Виктория Маринова. Перед смертью ее жестоко избили и изнасиловали.

У всех этих преступлений схожий почерк. Здесь нет попыток сымитировать самоубийство или естественную кончину. Это предельно жестокие показательные расправы, призванные наводить ужас, сеять панику и парализовать волю к сопротивлению.

Объединяет погибших журналистов то, что все они расследовали коррупцию в самых высших эшелонах политической власти. Дафна Каруана Галиция с 2008 года вела популярный блог, в котором публиковала скандальные разоблачения ведущих политиков и крупнейших бизнесменов страны. Среди тем ее расследований были торговля людьми (оказывается, Мальта – один из крупнейших хабов по переброске нелегальных мигрантов), деятельность местных онлайн-казино, а также отмывание незаконно нажитых средств в мальтийских банках-«прачечных».

Разумеется, «герои» расследований нещадно прессовали журналистку. Только в последнее время против нее было открыто 47 уголовных дел. Ее банковские счета были арестованы. Ей и ее семье регулярно поступали угрозы. Дверь ее дома поджигали. Собак, живших в ее доме, зарезали. Но угрозы не действовали. Дафна Каруана Галиция продолжала вести свой блог, а 16 октября 2017 года заживо сгорела в собственном пежо.

Журналист Ян Кучак сотрудничал с международным центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Результаты своих расследований журналист публиковал в издании Aktuality.sk. Сначала Кучак занялся Марией Трошковой – эта фотомодель, продавщица бижутерии и участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» в возрасте 28 лет внезапно стала помощницей тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Через Трошкову Кучак вышел на бизнесмена Антонио Вадало, выходца из Италии. Деловитая модель оказалась его бизнес-партнером.

На эту тему

Дальше Кучак раскопал связи Вадало с итальянским мафиозным кланом Ндрангета, поднявшимся на контрабанде кокаина из Южной Америки. Постепенно журналист подводил к пониманию того, что итальянские мафиози поддерживают отношения с премьер-министром Словакии, с секретарем словацкого Совета безопасности, а также с лидерами социал-демократической партии страны. С помощью госчиновников руководители мафиозного клана перечисляли на свои счета средства из бюджета ЕС, выделявшиеся на поддержку сельского хозяйства Словакии, а заодно развивали в городах страны сеть по торговле кокаином. В дальнейших репортажах Кучак планировал подробно расписать все эти бизнес-схемы, но его остановила пуля наемного убийцы.

В похожей ситуации незадолго до гибели оказалась и Виктория Маринова. Она вела ток-шоу «Детектор» на телеканале TVN в болгарском городе Русе. 30 сентября журналистка пригласила в эфир Димитара Стоянова, работавшего на болгарский сайт Bivol.bg, и Аттилу Биро из румынского проекта Rise. Они рассказали о своем расследовании финансовых махинаций болгарской компании GP Group. Фирма получала значительные средства из бюджета ЕС на реализацию строительных и инфраструктурных проектов. По мнению журналистов, не менее 30–40% от этих средств банально разворовывалось.

Передача вызвала большой резонанс. По словам Биро и Стоянова, в GP Group принялись спешно уничтожать финансовые документы. А Виктория Маринова, планировавшая снять свой репортаж о махинациях в GP Group, была убита в парке города Русе спустя неделю после выхода в эфир скандального выпуска «Детектора».

Разумеется, убийства журналистов вызывали резонанс. Еврокомиссия и Комитет по защите журналистов произносили все положенные слова и требовали найти и покарать убийц. Однако каждый раз расследованию что-то мешало.

В Словакии полноценное расследование убийства Кучака и его невесты началось только когда возмущенные люди вышли на улицы. Многотысячные митинги и акции протеста, импровизированный мемориал в честь погибшего журналиста в Братиславе, студенческие волнения – все это привело к полноценному политическому кризису в стране. В отставку были вынуждены уйти и премьер-министр Фицо, и секретарь Совета безопасности, и даже министр культуры.

Однако на сегодняшний день расследование не пришло к однозначным выводам. В конце сентября по делу об убийстве Кучака было задержано три человека. Одному из них присвоили статус подозреваемого. Более конкретных результатов у следователей пока нет.

Расследование убийства Дафны Каруаны Галиции тоже не смогло ответить на все вопросы. Три человека, задержанных по этому делу, ожидают суда. Однако семья журналистки уверена, что эти люди являются простыми исполнителями. «Мы не уверены, что правительство на самом деле хочет найти заказчика преступления. Есть опасения, что заказчик очень близок к самому правительству. Вероятно, мы никогда не узнаем всей правды», – заявил в интервью газете Guardian муж убитой журналистки.

Есть подозрение, что в случае с убийством Виктории Мариновой следствие опять пойдет по протоптанной дорожке. Никто не будет искать истинного заказчика и настоящий мотив преступления, а прикормленные СМИ будут объяснять трагическую гибель 30-летней женщины бытовыми причинами. В болгарских масс-медиа уже появляются версии, что красавицу Маринову мог убить какой-то маньяк или отвергнутый поклонник.

Сегодня европейские журналисты живут в атмосфере страха. Коллеги Мариновой с телеканала TNV признаются, что опасаются за свою безопасность. Словацкие журналисты вспоминают судьбу бесследно пропавших журналистов-расследователей Павла Рыпала, работавшего на журнал Plus 7 Dni, и Мирослава Пежко, сотрудника ежедневной газеты Hospodarske Noviny. Первый исчез в 2008 году, второй – в 2015-м, и полиция до сих пор не может их найти или объяснить, что с ними случилось.

Печальный рекорд поставили журналисты Италии – почти 200 репортеров страны живут сегодня под постоянной охраной полиции.

Все они расследовали дела о коррупции, в которых интересы высокопоставленных чиновников переплетались с интересами мафии. Сегодня их жизнь буквально висит на волоске.

Тем временем Комитет по защите журналистов продолжает осуждать преследования журналистов в Египте, Турции, Китае, России, – где угодно, только не в Европе.