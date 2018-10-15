Иск о снятии Коновалова с выборов в Хакасии решено отозвать

Избирком Хакасии принял решение отозвать свой иск о снятии с губернаторских выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, сообщил глава избиркома Александр Чуманин.

Решение принято после повторного рассмотрения представления прокуратуры. Представление сочли «обоснованным, но не подлежащим исполнению», поскольку «сроки по нему истекли». В итоге решено иск «об отмене регистрации кандидата из Верховного суда отозвать», передает ТАСС.

Напомним, по представлению прокуратуры избирательная комиссия республики обратилась в суд с требованием отменить регистрацию Коновалова. Основание – нарушения при подаче документов.

В субботу врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире федерального канала посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с губернаторских выборов Коновалова, передает РИА «Новости».