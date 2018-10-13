Развожаев высказался о ситуации по второму туру выборов в Хакасии

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США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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Зачем большевики устроили реформу русского языка

Старая орфография осталась сегодня только в старых книжкахФото: А. Шляхова /Фотохроника ТАСС
«Большевистская реформа была осуществлена насильственно, она ассоциировалась с новой властью, и потому еще вызвала очень острую реакцию в обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общества любителей российской словесности Евгений Пчелов, объясняя значение масштабной реформы орфографии 1918 года. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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          Развожаев высказался о ситуации по второму туру выборов в Хакасии

          13 октября 2018, 15:06

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев высказал мнение о ситуации по второму туру выборов в регионе.

          Развожаев в эфире Республиканской телевизионной сети отметил, что при назначении на должность временно исполняющего обязанности главы региона президент Владимир Путин поставил перед ним несколько задач, главная из которых – «обеспечение прозрачности и законности» на выборах в Хакасии.

          Он подчеркнул, что «легитимность власти – важнейшая основа государства», и «Владимир Владимирович сам уделяет этому большое внимание и требует того же от своих представителей на местах».

          «Вы, наверняка, уже знаете, что по представлению прокуратуры избирательная комиссия республики обратилась в суд с требованием отменить регистрацию на выборы Валентина Олеговича Коновалова. Основание – нарушения при подаче документов. Такое же требование выдвигает и Александр Владимирович Мяхар, обвиняя своего оппонента в нарушении выборного законодательства», – напомнил Развожаев.

          Он сообщил, что «подробно изучил материалы дел, проконсультировался с юристами».

          «На мой взгляд, при выдвижении кандидата Коновалова и при проведении им предвыборной агитации, с формально-юридической точки зрения, были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой – просто нелепые ошибки», – сказал врио главы Хакасии.

          «Это какая-то непонятная для меня небрежность, когда Российская Федерация превращается в Российкую», – посетовал он.

          Развожаев подчеркнул, что «каждому кандидату нужно лично контролировать подготовку всех документов», так как «пропускать банальные опечатки помощников недопустимо», «особенно если это документы претендента на пост главы региона».

          Отметим, что высказываются сомнения в профпригодности Коновалова как юриста, при том, что «юрист» – это единственная должность в его профессиональной карьере.

          При этом прокуратура Хакасии и избирательная комиссия региона «действовали строго в соответствии с требованиями закона и их решения юридически безупречны».

          «Но стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? Сегодня я попросил избирательную комиссию еще раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение. Отозвать иск из суда, дать выборам состояться», – сказал исполняющий обязанности главы республики.

          Также он оценил ситуацию с Александром Мяхаром, с «некорректной критикой, допущенной Валентином Коноваловым в его адрес».

          Развожаев заявил, что «история крайне неприятная», но выразил уверенность, «что ее можно и нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке». Потому в ближайшее время он намерен «лично с ним встретиться и урегулировать конфликт».

          «Я убежден, что судебные тяжбы и соревнования юристов не должны подменять собой политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики. Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата, не нужно это делать за них», – отметил Развожаев, добавив, что «выбрать руководителя региона – это право жителей Хакасии».

          Напомним, Владимир Путин на встрече с Развожаевым отметил, что в Хакасии необходимо «довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера». Президент подчеркнул, что в регионе «много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами».

          В связи с этим он попросил Развожаева выехать в регион, «поработать там в течение месяца», взять под контроль «ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», а также «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

          Позже политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил современный подход Развожаева к управлению в Хакасии.

          Между тем эксперты обвинили коммунистов в несерьезном подходе к выборам в Хакасии. «Запрещено агитировать против другого кандидата, тем более в связи с тем, что кандидатов осталось на сегодня двое – нарушать равенство кандидатов недопустимо», – заметил, в частности, юрист Карен Григорян, комментируя видеоролик, в котором кандидат от КПРФ Коновалов называет второго кандидата Мяхара «горе-кандидатом и марионеткой».

          «По ходу развития политической системы, когда выборы еще были в новинку, люди позволяли себе разное, – напомнила политолог Анна Федорова. – Но постепенно мы приходим к цивилизованному способу ведению борьбы», – подчеркивает политолог. Коновалов, конечно, в этом смысле, ведет себя «выдающимся образом», посетовала она.

          «Говоря о других кандидатах, он называет их «техническими», хотя сам – судя и по оформлению документов, и по качеству агитационных материалов – не рассчитывал ни на какую победу. В целом, я думаю, происходящее весьма закономерно. Кандидат сам пожинает плоды своих поступков, совершенных в ходе этой компании», – заключила она.


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