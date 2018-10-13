Развожаев высказался о ситуации по второму туру выборов в Хакасии

Врио губернатора Хакасии Михаил Развожаев высказал мнение о ситуации по второму туру выборов в регионе.

Развожаев в эфире Республиканской телевизионной сети отметил, что при назначении на должность временно исполняющего обязанности главы региона президент Владимир Путин поставил перед ним несколько задач, главная из которых – «обеспечение прозрачности и законности» на выборах в Хакасии.

Он подчеркнул, что «легитимность власти – важнейшая основа государства», и «Владимир Владимирович сам уделяет этому большое внимание и требует того же от своих представителей на местах».

«Вы, наверняка, уже знаете, что по представлению прокуратуры избирательная комиссия республики обратилась в суд с требованием отменить регистрацию на выборы Валентина Олеговича Коновалова. Основание – нарушения при подаче документов. Такое же требование выдвигает и Александр Владимирович Мяхар, обвиняя своего оппонента в нарушении выборного законодательства», – напомнил Развожаев.

Он сообщил, что «подробно изучил материалы дел, проконсультировался с юристами».

«На мой взгляд, при выдвижении кандидата Коновалова и при проведении им предвыборной агитации, с формально-юридической точки зрения, были допущены грубые нарушения, а с общечеловеческой – просто нелепые ошибки», – сказал врио главы Хакасии.

«Это какая-то непонятная для меня небрежность, когда Российская Федерация превращается в Российкую», – посетовал он.

Развожаев подчеркнул, что «каждому кандидату нужно лично контролировать подготовку всех документов», так как «пропускать банальные опечатки помощников недопустимо», «особенно если это документы претендента на пост главы региона».

Отметим, что высказываются сомнения в профпригодности Коновалова как юриста, при том, что «юрист» – это единственная должность в его профессиональной карьере.

При этом прокуратура Хакасии и избирательная комиссия региона «действовали строго в соответствии с требованиями закона и их решения юридически безупречны».

«Но стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата? Сегодня я попросил избирательную комиссию еще раз оценить все обстоятельства и принять взвешенное решение. Отозвать иск из суда, дать выборам состояться», – сказал исполняющий обязанности главы республики.

Также он оценил ситуацию с Александром Мяхаром, с «некорректной критикой, допущенной Валентином Коноваловым в его адрес».

Развожаев заявил, что «история крайне неприятная», но выразил уверенность, «что ее можно и нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке». Потому в ближайшее время он намерен «лично с ним встретиться и урегулировать конфликт».

«Я убежден, что судебные тяжбы и соревнования юристов не должны подменять собой политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики. Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата, не нужно это делать за них», – отметил Развожаев, добавив, что «выбрать руководителя региона – это право жителей Хакасии».

Напомним, Владимир Путин на встрече с Развожаевым отметил, что в Хакасии необходимо «довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера». Президент подчеркнул, что в регионе «много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами».

В связи с этим он попросил Развожаева выехать в регион, «поработать там в течение месяца», взять под контроль «ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам», а также «провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы».

Позже политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил современный подход Развожаева к управлению в Хакасии.

Между тем эксперты обвинили коммунистов в несерьезном подходе к выборам в Хакасии. «Запрещено агитировать против другого кандидата, тем более в связи с тем, что кандидатов осталось на сегодня двое – нарушать равенство кандидатов недопустимо», – заметил, в частности, юрист Карен Григорян, комментируя видеоролик, в котором кандидат от КПРФ Коновалов называет второго кандидата Мяхара «горе-кандидатом и марионеткой».

«По ходу развития политической системы, когда выборы еще были в новинку, люди позволяли себе разное, – напомнила политолог Анна Федорова. – Но постепенно мы приходим к цивилизованному способу ведению борьбы», – подчеркивает политолог. Коновалов, конечно, в этом смысле, ведет себя «выдающимся образом», посетовала она.

«Говоря о других кандидатах, он называет их «техническими», хотя сам – судя и по оформлению документов, и по качеству агитационных материалов – не рассчитывал ни на какую победу. В целом, я думаю, происходящее весьма закономерно. Кандидат сам пожинает плоды своих поступков, совершенных в ходе этой компании», – заключила она.