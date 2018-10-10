Трамп поверил пропаганде о якобы причастности Путина к отравлениям

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава российского государства Владимир Путин, «вероятно», имеет отношение к безосновательно приписываемым Москве убийствам и отравлениям.

У Трампа спросили, считает ли он, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям. Трамп ответил: «Да, вероятно, имеет». Когда его попросили уточнить слово «вероятно», Трамп заявил: «Вероятно! Но я полагаюсь на них, это не в нашей стране». При этом он не пояснил, на что полагается и какой информацией руководствуется, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Напомним, Великобритания проводит антироссийскую кампанию, в рамках которой пытается убедить весь мир в том, что Россия осуществляет на британской территории операции по устранению сбежавших на Запад предателей и преступников.

Лондон не предоставляет никаких доказательств, используя в качестве аргумента формулу highly likely («весьма вероятно»), хотя гибель россиян вполне может быть результатом операций британских спецслужб.

При этом, по некоторым сведениям, пострадавший якобы от действий российских спецслужб Сергей Скрипаль отказывался верить в причастность Москвы к покушению на него.