Трамп сравнил «вмешательство России» и «вмешательство Китая» в выборы в США

Глава американского государства Дональд Трамп высказал мнение о том, какое «вмешательство» в выборы, «российское» или «китайское», опаснее для США.

Трамп считает, что с точки зрения «вмешательства» в выборы Китай – более серьезная проблема для США, чем Россия, передает ТАСС.

Он заявил, что, по его мнению, в американские выборы вмешивались и Москва, и Пекин. При этом Трамп отверг предположения о «сговоре» с Россией.

«Вы что думаете, я бы стал звонить в Россию и просить помочь мне помочь с выборами? Да ладно вам. Они бы не смогли мне помочь. Позвонить в Россию! Просто смешно», – приводит его слова РИА «Новости».

Трампа спросили, почему он избегает критики в адрес президента России Владимира Путина, на что Трамп ответил: «Вы не знаете, о чем я говорил с Путиным на встрече перед пресс-конференцией». Нынешний глава Белого дома подчеркнул, что «дал Украине ударные вооружения, противотанковые системы», а вот предыдущий американский президент Барак Обама «отдал им часть Украины».

Трамп считает, что по отношению к Путину «проявляет большую жесткость». Президент США заявил, что встреча с Путиным «была очень жесткой» и «очень хорошей».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему, по мнению Вашингтона, теперь и Китай «вмешивается в американские выборы».