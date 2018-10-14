Стас Пьеха рассказал о причинах своей экстренной госпитализации

Певец и внук артистки Эдиты Пьехи, Стас Пьеха, сообщил о своей госпитализации в соцсетях.

«Жить я буду, петь тоже... Глобальных изменений не последует, возможно, [предстоит] корректировка питания, режима и нагрузок», – написал Пьеха в своем Instagram, опубликовав фотографию из больницы.

В комментариях к фото артист сообщил, что причиной госпитализации стал острый панкреатит.