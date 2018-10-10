Названа причина, почему Польша тормозит участие России в создании музея в Собиборе

«Фашистская Германия с самого начала хотела спрятать следы этого позора. Восстание в концлагере «Собибор» и такой дерзкий побег – это, на самом деле, был позор для Рейха. И, видимо, есть силы, которые и сейчас не хотят предавать широкой огласке существующие факты», – считает директор Российского культурно-информационного центра (РКИЦ) в Софии Павел Журавлев. Так он прокомментировал ситуацию в Польше, которая тормозит участие России в создании музея в Собиборе.

Не только в России, но и по всей Европе проходят мероприятия в честь 75-летия восстания в нацистском концлагере смерти «Собибор» в Польше в годы Второй мировой войны. Это единственный бунт, который закончился массовым бегством заключенных. Он был организован попавшим в плен советским офицером Александром Печерским. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе. Эта история получила должную известность лишь недавно – с выходом художественного фильма Константина Хабенского «Собибор». Именно его показывают в эту годовщину во многих странах.

Большое внимание этой дате уделили, в частности, в Болгарии. «В Болгарии с большим успехом уже прошло несколько показов фильма «Собибор» Хабенского. Он был показан на нескольких международных кинофестивалях, а специальный предпремьерный показ состоялся 9 мая 2018 года в Российском культурном информационном центре. Поэтому болгарская общественность из фильма и мероприятий вокруг него узнала более подробно о тех героических событиях в концлагере Собибор», – рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии и директор РКИЦ Павел Журавлев.

В канун 75-летия восстания в Собиборе в Российском культурном информационном центре в Болгарии открыли выставку с документальными материалами, которые были предоставлены Российским историческим обществом и фондом Печерского. «Интерес достаточно большой, посещают выставку и взрослые, и дети», – говорит Журавлев.

Также, по его словам, идет активное сотрудничество с болгарским еврейским обществом «Шалом». В ближайшее время запланирован специальный показ фильма «Собибор» на площадке еврейского центра в Софии с последующим обсуждением. «Надеюсь также, что в ближайшее время мы закончим переговоры с правообладателем на вещание фильма «Собибор», и он будет показан на одном из центральных болгарских телеканалов», – говорит собеседник.

Тем временем в Польше уже не первый год идут работы над созданием музея на территории бывшего концентрационного лагеря «Собибор». Однако участие России в этой работе тормозится самой Варшавой. Еще в 2013 году польская сторона сама обратилась к России с предложением присоединиться к проекту. Однако, узнав о согласии Москвы, Польша начала всячески затягивать этот процесс.

«Конечно, Россия не должна быть отстранена от работы, связанной с увековечиванием героической памяти об этой трагедии Второй мировой войны. Это недопустимо. Это демонстрация искажения истории, которое повсеместно встречается в сегодняшнее время. Наверно, кому-то неудобно, чтобы российская сторона в полном формате принимала участие в этой работе. Но я знаю, что российская делегация все-таки приглашена на эти памятные события – я думаю, что история все рассудит и все встанет на свои места», – говорит Павел Журавлев.

«Фашистская Германия с самого начала хотела спрятать следы этого позора. Восстание в концлагере «Собибор» и такой дерзкий побег – это был позор для Рейха. И, видимо, есть силы, которые и сейчас не хотят предавать широкой огласке существующие факты. Возможно, что активное участие России, которая своими фондами и материалами может открыть завесу тайны и показать те факты, которые до этого были неизвестны, кого-то не устраивает. Но мы будет продолжать работу, связанную с недопущением фальсификации истории, чтобы исторические факты стали достоянием широкой общественности», – заключил Журавлев.