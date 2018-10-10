Названа причина, почему Польша тормозит участие России в создании музея в Собиборе

Взгляд
14 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:44  |  vz.ru
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В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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Как относиться к комедии про блокаду Ленинграда

Попытки без должного уважения и трепета говорить о трагедии блокады Ленинграда всегда вызывали крайне резкую реакциюФото: Борис Кудояров/РИА Новости
Информация о том, что не то снимается, не то уже снята «черная комедия» под названием «Праздник» о блокадном Ленинграде вызвала ожидаемое, естественное и логичное возмущение в социальных сетях. Есть ли возможность пресечь производство подобных фильмов, не нарушая Конституцию и Уголовный кодекс? Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Прекрасный русский мальчик Достоевского

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...

Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Названа причина, почему Польша тормозит участие России в создании музея в Собиборе

             14 октября 2018, 15:32
          Фото: Синема Продакшн
          Фетисов Иллюзион
          Текст: Ольга Самофалова

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          «Фашистская Германия с самого начала хотела спрятать следы этого позора. Восстание в концлагере «Собибор» и такой дерзкий побег – это, на самом деле, был позор для Рейха. И, видимо, есть силы, которые и сейчас не хотят предавать широкой огласке существующие факты», – считает директор Российского культурно-информационного центра (РКИЦ) в Софии Павел Журавлев. Так он прокомментировал ситуацию в Польше, которая тормозит участие России в создании музея в Собиборе.

          Не только в России, но и по всей Европе проходят мероприятия в честь 75-летия восстания в нацистском концлагере смерти «Собибор» в Польше в годы Второй мировой войны. Это единственный бунт, который закончился массовым бегством заключенных. Он был организован попавшим в плен советским офицером Александром Печерским. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности человека, который организовал восстание в Собиборе.  Эта история получила должную известность лишь недавно – с выходом художественного фильма Константина Хабенского «Собибор». Именно его показывают в эту годовщину во многих странах.

          Большое внимание этой дате уделили, в частности, в Болгарии. «В Болгарии с большим успехом уже прошло несколько показов фильма «Собибор» Хабенского. Он был показан на нескольких международных кинофестивалях, а специальный предпремьерный показ состоялся 9 мая 2018 года в Российском культурном информационном центре. Поэтому болгарская общественность из фильма и мероприятий вокруг него узнала более подробно о тех героических событиях в концлагере Собибор», – рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии и директор РКИЦ Павел Журавлев.

          В канун 75-летия восстания в Собиборе в Российском культурном информационном центре в Болгарии открыли выставку с документальными материалами, которые были предоставлены Российским историческим обществом и фондом Печерского. «Интерес достаточно большой, посещают выставку и взрослые, и дети», – говорит Журавлев.  

          Также, по его словам, идет активное сотрудничество с болгарским еврейским обществом «Шалом». В ближайшее время запланирован специальный показ фильма «Собибор» на площадке еврейского центра в Софии с последующим обсуждением. «Надеюсь также, что в ближайшее время мы закончим переговоры с правообладателем на вещание фильма «Собибор», и он будет показан на одном из центральных болгарских телеканалов», – говорит собеседник.

          Тем временем в Польше уже не первый год идут работы над созданием музея на территории бывшего концентрационного лагеря «Собибор». Однако участие России в этой работе тормозится самой Варшавой. Еще в 2013 году польская сторона сама обратилась к России с предложением присоединиться к проекту. Однако, узнав о согласии Москвы, Польша начала всячески затягивать этот процесс.

          «Конечно, Россия не должна быть отстранена от работы, связанной с увековечиванием героической памяти об этой трагедии Второй мировой войны. Это недопустимо. Это демонстрация искажения истории, которое повсеместно встречается в сегодняшнее время. Наверно, кому-то неудобно, чтобы российская сторона в полном формате принимала участие в этой работе. Но я знаю, что российская делегация все-таки приглашена на эти памятные события – я думаю, что история все рассудит и все встанет на свои места», – говорит Павел Журавлев.

          «Фашистская Германия с самого начала хотела спрятать следы этого позора. Восстание в концлагере «Собибор» и такой дерзкий побег – это был позор для Рейха. И, видимо, есть силы, которые и сейчас не хотят предавать широкой огласке существующие факты. Возможно, что активное участие России, которая своими фондами и материалами может открыть завесу тайны и показать те факты, которые до этого были неизвестны, кого-то не устраивает. Но мы будет продолжать работу, связанную с недопущением фальсификации истории, чтобы исторические факты стали достоянием широкой общественности», – заключил Журавлев. 


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