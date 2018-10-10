На МКС рассказали, чего боятся космонавты и астронавты

Больше всего космонавты и астронавты боятся срыва планируемого полета на орбиту, рассказал российский космонавт Сергей Прокопьев с МКС во время телемоста с МГУ.

«Чего боятся космонавты и астронавты, это что сорвется старт. Они думают о том, чтобы все прошло штатно», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, на этой неделе корабль «Союз МС-10» не смог выйти на орбиту после аварии при взлете ракеты «Союз-ФГ». На борту корабля находились российский космонавт и американский астронавт. Корабль приземлился аварийно, никто не пострадал.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента, а также анализировала перспективы всей российской космонавтики.

Комиссия по расследованию аварии «Союза» должна представить выводы к 25 октября.