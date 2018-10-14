Женщина-генерал появилась на Украине

Глава военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей стала единственной на данном этапе женщиной-генералом в силовых структурах Украины.

Ей присвоено звание «генерал-майор медицинской службы», передает ТАСС.

Прежде на Украине генеральское звание получала только возглавлявшая департамент общественных связей МВД Татьяна Подашевская (2004 год).

Помимо указов о присвоении генеральских званий в пятницу президент Украины Петр Порошенко подписал закон о гендерном равенстве военных.

В украинских войсках служат по контракту примерно 25 тыс. женщин. Среди них офицерские звания есть только у 3 тысяч.