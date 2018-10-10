Патриарх Кирилл выразил надежду на сохранение единства православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что православная церковь найдет силы преодолеть кризис и сохранить единство.

Священный Синод РПЦ, заседание которого состоится в понедельник в Минске, должен решить много важных вопросов, передает РИА «Новости» со ссылкой на патриарха Кирилла.

«В том числе отреагировать на то, что сегодня происходит в семье поместных православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, и сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов», – сказал он.

Ранее в РПЦ пообещали адекватно и жестко ответить на последние решения Константинопольского патриархата по Украине.

До этого синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ). В РПЦЗ данное решение сочли неправомерным.

Официальный представитель МИД Мария Захарова называла автокефалию украинской церкви «ножом в истекающем теле Украины».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы.