Захарова предложила меткое сравнение автокефалии на Украине

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала автокефалию украинской церкви «ножом в истекающем теле Украины».

«Это еще один нож в истекающее тело Украины. Еще один повод для разделения людей по принципу «свой – чужой». Эта разделительная линия будет проходить не по внешнему периметру Украины, а по внутреннему его существу», – заявила Захарова, выступая перед севастопольскими студентами в Крыму, сообщает «Новый Севастополь».

Представитель министерства подчеркнула, что автокефалия церкви идет вразрез с ассоциацией с Евросоюзом, которую поддержала Украина.

«Одна из глобальных тем, по которой Украина в теории ассоциированно поддерживала ЕС – это вопрос религиозных свобод. И что мы видим сейчас? Это грубейшее вмешательство политиков, которые имеют государственные полномочия и механизмы в жизнь паствы, в церковную жизнь», – сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал о мерах, которые предпримет Россия в случае гонения православных на Украине.

Глава Чешской церкви также призвал осудить попытки легализации «украинских раскольников».