Эксперт обвинил коммунистов в несерьезном подходе к выборам в Хакасии

«Запрещено агитировать против другого кандидата, тем более в связи с тем, что кандидатов осталось на сегодня двое – нарушать равенство кандидатов недопустимо», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Карен Григорян, комментируя причины, по которым может быть отменена регистрация ставленника КПРФ на выборах в Хакасии.

«Видеоролик, в котором кандидат от КПРФ Коновалов называет второго кандидата Мяхара «горе-кандидатом и марионеткой», нарушает пункт 5.1. статьи 67-го федерального закона об основных гарантиях избирательного права, где четко прописаны правила агитации на теле- и радиоканалах, – сказал руководитель Экспертно-правового центра Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Карен Григорян. – Данный факт зафиксирован. Причем, насколько мне известно, есть информация о неоднократности данного факта. И в связи с этим принято постановление избирательной комиссии Хакасии, которое может быть основанием для отмены регистрации кандидата». На взгляд эксперта, это вопрос не только этики, но и нарушение избирательного законодательства.

Ранее в четверг избирком Хакасии подал заявление в Верховный суд республики об отмене регистрации кандидата КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин.

В четверг избирком региона рассмотрел представление прокуратуры республики, которая посчитала, что Коновалов зарегистрирован с нарушениями избирательного законодательства. По данным прокуратуры, при выдвижении кандидата было неверно названо избирательное объединение и отсутствовали подписи руководителя регионального отделения.

Ранее прокуратура республики заявила, что кандидат был зарегистрирован с нарушением законодательства.

«Предлагается согласиться с представлением прокуратуры и обратиться в Верховный суд республики Хакасии с заявлением об отмене регистрации кандидата», - сказал на заседании комиссии Чуманин.

По его словам, прокуратура указала на следующее нарушение: неверное название избирательного объединения, выдвинувшего Коновалова, в документах партийной конференции оно названо как «Коммунистическая партия Российской Федерации - Хакасское региональное отделение КПРФ», тогда как в ЕГРЮЛ название партии звучит так «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации». Постановление о выдвижении также было заверено печатью с названием, указанным как в ЕГРЮЛ. Также документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

«Судя по представлению прокуратуры, там также существуют признаки, по которым можно говорить, что нарушено требование закона об основных гарантиях избирательного права, а именно, допущена ошибка в наименовании партии – она звучит не так, как в свидетельстве о регистрации коммерческой организации. В слове «российской» пропущена буква «с», что является формальным признаком потому, что наименование звучит: «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации», – пояснил эксперт.

«Документ несоответствующим образом заверен подписью руководителя политической организации субъекта, которым является как раз кандидат Коновалов, – продолжил Григорян. – По моей информации, там стоит подпись секретаря и председателя конференции, что тоже существенным образом нарушает законодательство о выборах. Думаю, что есть все основания для отмены регистрации кандидата, прокуратура с этим согласилась, ждем решения суда».

Эксперты напоминают, что такие случаи с коммунистами уже бывали – так, в прошлом году их списки из-за небрежности при составлении документов также были сняты с выборов в Северной Осетии и Кирове.

«Если кандидаты имеют серьезные намерения участия в выборах, в избирательной кампании, они должны более серьезно подходить к оформлению документов, к техническим моментам, касающихся регистрации. Такие иски есть, есть похожее решение красноярского суда по иску Партии патриотов к «Гражданской платформе». Речь в нем шла о неправильном наименовании избирательного объединения, и суд решил отменить регистрацию. Все признаки и основания для отмены существуют, и аналогия тоже есть», – подытожил Григорян.

«Честно говоря, обе истории – о нарушениях в документах, и о высказываниях Коновалова в адрес Мяхара, – друг друга стоят, – сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. – Я для интереса посмотрела, как у Коновалова выглядит агитация. Например, зарегистрирована страничка, где он уже представлен как «губернатор Хакасии». В целом, поведение этого кандидата от КПРФ выходит за рамки законодательства, полагает эксперт. «У нас запрещена агитация против другого кандидата», – указывает Федорова.

«По ходу развития политической системы, когда выборы еще были в новинку, люди позволяли себе разное. Но постепенно мы приходим к цивилизованному способу ведению борьбы, к пониманию, что выборы должны быть не чередой скандалов с поливанием грязью, а честной и прозрачной конкуренцией», – подчеркивает политолог. Коновалов, конечно, в этом смысле, ведет себя «выдающимся образом», посетовала Федорова.

«Говоря о других кандидатах, он называет их «техническими», хотя сам – судя и по оформлению документов, и по качеству агитационных материалов – не рассчитывал ни на какую победу. В целом, я думаю, происходящее весьма закономерно. Кандидат сам пожинает плоды своих поступков, совершенных в ходе этой компании», – подчеркивает эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в первом туре выборов 9 сентября действующий на тот момент глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин заявил, что снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья», а позже сообщил, что не желает допустить «раскола» в республике. Голосование перенесли на 7 октября, но 2-го очередной претендент на пост главы региона - Филягин - снялся с выборов. Избирком назначил второй тур на 21 октября, в нем примут участие Коновалов и Мяхар.