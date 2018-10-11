Эксперт обвинил коммунистов в несерьезном подходе к выборам в Хакасии

Взгляд
11 октября, четверг  |  Последнее обновление — 18:26  |  vz.ru
Разделы

Новая нефтяная валюта призвана заменить доллар

В борьбе с долларом США все средства хорошиФото: Jochen Eckel/picture alliance/Global Look Press
Ускорить отказ от доллара при экспортных расчетах могут помочь современные технологии цифровой экономики. Появилась идея воспользоваться столь тесной дружбой России с ОПЕК и вместе создать сильную нефтяную криптовалюту, за которую и продавать свое сырье. Это утопия или реальная альтернатива нефтедолларам? Подробности...
Перейти а раздел…

Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

Легендарный пистолет Макарова давно нуждается в заменеФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Очередное заявление о разработке «пистолета, который должен заменить пистолет Макарова», прозвучало от одного из уважаемых оружейных бюро. Неудивительно – речь идет о крупнейшем военном заказе. Каковы достоинства и недостатки легендарного ПМ, почему его необходимо менять и кто претендует на его место? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
Перейти а раздел…

Система САС второй раз спасла жизни космонавтов

Российская аварийная система спасения в очередной раз доказывает свою эффективностьФото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В четверг при старте корабля «Союз» с новым экипажем МКС произошла авария ракеты-носителя. Названа предварительная причина ЧП. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Аварийная посадка произошла в Казахстане. Члены экипажа выжили благодаря уникальной системе аварийного спасения САС, 35 лет назад уже спасшей жизни советских космонавтов. Подробности...
Перейти а раздел…

Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Россия демонстрирует новую тактику работы в горячих точках

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Феномен наблюдается отчетливый: Запад все чаще проигрывает России, которая обладает существенно меньшими ресурсами и при этом умудряется успешно действовать сразу по нескольким направлениям. Разгадка проста. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

76 лет назад в Ейске убивали детей

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда проводили эксгумацию, у детей находили в руках игрушки, открытки, вышитые своими руками платочки. Они брали с собой дорогие им вещи, чтобы не было страшно. Но им было невыносимо страшно. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Как сильно Россия зависит от доллара

    Как стать губернатором в России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Глава Башкирии решил уйти в отставку
          Путин призвал найти способ не оставлять людей без тепла из-за долговМамаев и Кокорин поделились своими переживаниямиТурция отменила часть ограничений на поставки продуктов из РоссииКонстантинополь обвинил РПЦ в аннексии и снял анафему с «патриарха» УПЦ
          Кремль отреагировал на аварию «Союза» с экипажем МКССледствие попросит арестовать Кокорина и МамаеваРоссийская подлодка спряталась на дне Черного моряАлина Кабаева защитила диссертацию
          Рогозин рассказал об аварии «Союза» плохую и хорошую новостиЭксперт оценил опасность «слива» Украиной информации по С-300Главари террористов из «Хизб ут-Тахрир» задержаны в ТатарстанеАктер из сериала «Глухарь» покончил с собой в изоляторе

          Главная тема


          Смог бы Кадыров перевоспитать Кокорина и Мамаева

          «идем до конца»


          Нурмагомедов поставил UFC ультиматум

          нелегкая работа


          Норкин выгнал гостя из студии, не снеся личного оскорбления

          экстренное приземление


          Космонавт с аварийного «Союза» с иронией прокомментировал провал запуска

          Видео

          армия и вооружение


          Почему легендарному советскому пистолету ищут замену

          громкое дело


          Что нужно сделать с Кокориным и Мамаевым

          общественное мнение


          Почему украинцы стали лучше относиться к россиянам

          черное золото


          Почему России не нужна нефть по 100 долларов

          репортаж газеты Взгляд


          Как болельщики едва не сорвали встречу Нурмагомедова в Махачкале

          «плевок в лицо»


          Сергей Худиев: Украинский национализм существует для того, чтобы мучить людей ради сомнительного идеала

          «русский борец Хабиб»


          Лев Пирогов: Если мы не понимаем сходу, кто свой, а кто чужой, значит, мы опупели

          «волна популизма»


          Дмитрий Дробницкий: В Южной Америке произошел очень серьезный политический сдвиг

          на ваш взгляд


          Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?

          Эксперт обвинил коммунистов в несерьезном подходе к выборам в Хакасии

          11 октября 2018, 17:41

          Текст: Олег Исайченко

          Версия для печати

          «Запрещено агитировать против другого кандидата, тем более в связи с тем, что кандидатов осталось на сегодня двое – нарушать равенство кандидатов недопустимо», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Карен Григорян, комментируя причины, по которым может быть отменена регистрация ставленника КПРФ на выборах в Хакасии.

          «Видеоролик, в котором кандидат от КПРФ Коновалов называет второго кандидата Мяхара «горе-кандидатом и марионеткой», нарушает пункт 5.1. статьи 67-го федерального закона об основных гарантиях избирательного права, где четко прописаны правила агитации на теле- и радиоканалах, – сказал руководитель Экспертно-правового центра Ассоциации наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Карен Григорян. – Данный факт зафиксирован. Причем, насколько мне известно, есть информация о неоднократности данного факта. И в связи с этим принято постановление избирательной комиссии Хакасии, которое может быть основанием для отмены регистрации кандидата». На взгляд эксперта, это вопрос не только этики, но и нарушение избирательного законодательства.

          Ранее в четверг избирком Хакасии подал заявление в Верховный суд республики об отмене регистрации кандидата КПРФ Валентина Коновалова на выборах главы региона. Об этом ТАСС сообщил председатель регионального избиркома Александр Чуманин.

          В четверг избирком региона рассмотрел представление прокуратуры республики, которая посчитала, что Коновалов зарегистрирован с нарушениями избирательного законодательства. По данным прокуратуры, при выдвижении кандидата было неверно названо избирательное объединение и отсутствовали подписи руководителя регионального отделения.

          Ранее прокуратура республики заявила, что кандидат был зарегистрирован с нарушением законодательства.

          «Предлагается согласиться с представлением прокуратуры и обратиться в Верховный суд республики Хакасии с заявлением об отмене регистрации кандидата», - сказал на заседании комиссии Чуманин.

          По его словам, прокуратура указала на следующее нарушение: неверное название избирательного объединения, выдвинувшего Коновалова, в документах партийной конференции оно названо как «Коммунистическая партия Российской Федерации - Хакасское региональное отделение КПРФ», тогда как в ЕГРЮЛ название партии звучит так «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации». Постановление о выдвижении также было заверено печатью с названием, указанным как в ЕГРЮЛ. Также документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

          «Судя по представлению прокуратуры, там также существуют признаки, по которым можно говорить, что нарушено требование закона об основных гарантиях избирательного права, а именно, допущена ошибка в наименовании партии – она звучит не так, как в свидетельстве о регистрации коммерческой организации.  В слове «российской» пропущена буква «с», что является формальным признаком потому, что наименование звучит: «Хакасское региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации», – пояснил эксперт.

          «Документ несоответствующим образом заверен подписью руководителя политической организации субъекта, которым является как раз кандидат Коновалов, – продолжил Григорян. – По моей информации, там стоит подпись секретаря и председателя конференции, что тоже существенным образом нарушает законодательство о выборах. Думаю, что есть все основания для отмены регистрации кандидата, прокуратура с этим согласилась, ждем решения суда».

          Эксперты напоминают, что такие случаи с коммунистами уже бывали – так, в прошлом году их списки из-за небрежности при составлении документов также были сняты с выборов в Северной Осетии и Кирове.

          «Если кандидаты имеют серьезные намерения участия в выборах, в избирательной кампании, они должны более серьезно подходить к оформлению документов, к техническим моментам, касающихся регистрации. Такие иски есть, есть похожее решение красноярского суда по иску Партии патриотов к «Гражданской платформе». Речь в нем шла о неправильном наименовании избирательного объединения, и суд решил отменить регистрацию. Все признаки и основания для отмены существуют, и аналогия тоже есть», – подытожил Григорян.

          «Честно говоря, обе истории – о нарушениях в документах, и о высказываниях Коновалова в адрес Мяхара, – друг друга стоят, – сказала по этому поводу газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. – Я для интереса посмотрела, как у Коновалова выглядит агитация. Например, зарегистрирована страничка, где он уже представлен как «губернатор Хакасии». В целом, поведение этого кандидата от КПРФ выходит за рамки законодательства, полагает эксперт. «У нас запрещена агитация против другого кандидата», – указывает Федорова.

          «По ходу развития политической системы, когда выборы еще были в новинку, люди позволяли себе разное. Но постепенно мы приходим к цивилизованному способу ведению борьбы, к пониманию, что выборы должны быть не чередой скандалов с поливанием грязью, а честной и прозрачной конкуренцией», – подчеркивает политолог. Коновалов, конечно, в этом смысле, ведет себя «выдающимся образом», посетовала Федорова.

          «Говоря о других кандидатах, он называет их «техническими», хотя сам – судя и по оформлению документов, и по качеству агитационных материалов – не рассчитывал ни на какую победу. В целом, я думаю, происходящее весьма закономерно. Кандидат сам пожинает плоды своих поступков, совершенных в ходе этой компании», – подчеркивает эксперт.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в первом туре выборов 9 сентября действующий на тот момент глава Хакасии Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, получившему 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин заявил, что снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья», а позже сообщил, что не желает допустить «раскола» в республике. Голосование перенесли на 7 октября, но 2-го очередной претендент на пост главы региона - Филягин - снялся с выборов. Избирком назначил второй тур на 21 октября, в нем примут участие Коновалов и Мяхар.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............