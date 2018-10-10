Эксперт: Отказ Коновалова от дебатов показал его истинный уровень

Кандидат Коновалов выглядит слабо даже на фоне соперника, который занял четвертое место в первом туре выборов, считает политолог Вячеслав Смирнов. Так он прокомментировал решение кандидата на должность главы Хакасии от КПРФ Валентина Коновалова отказаться от дебатов с кандидатом от партии РОСТА Александром Мяхаром.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов нисколько не удивлен тому, что кандидат в губернаторы Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов покинул дебаты с претендентом от партии РОСТА Александром Мяхаром, который в первом туре получил только 6,6% голосов и занял четвертое место. Коновалов, у которого по итогам первого тура было около 44% голосов, назвал Мяхара «марионеткой Зимина» и отказался от дебатов.

«Одно дело, когда Коновалов борется с Виктором Зиминым (экс-глава Хакасии), тогда Коновалов как бы поднимается, как бы дебатируют равные партнеры. А здесь, начиная соперничать с другими кандидатами, неожиданно исчезает романтика и открывается очень простая вещь: Коновалов, в принципе, хуже тех, кто занял третье и четвертое место», – считает Смирнов.

По словам эксперта, отказ Коновалова от дебатов говорит о том, что коммунист «не умеет дебатировать, ничем не отличается от соперников».

«Его визави – люди более знающие, несмотря на то, что у Коновалова более высокий результат. То есть выясняется, что как дебатер он не показал себя», – полагает эксперт.

По словам Смирнова, сейчас Коновалов начинает надоедать избирателям, которые в первом туре «проголосовали за него в шутку, а не как за коммуниста». «Для многих коммунист – это не критерий выбора», – подытожил он.

Ранее бывший политтехнолог штаба Виктора Зимина Иван Федоров в эфире телеканала РТС рассказал, что Коновалов был техническим кандидатом, которого вел штаб губернатора, пока тот не вышел из-под контроля.

Первый тур выборов губернатора в Хакасии прошел в единый день голосования – 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Во второй тур выборов вышли депутат горсовета Абакана Коновалов, набравший 44,81% голосов, а также действующий глава республики Зимин («Единая Россия») с 32,42% голосов. Однако позже Зимин отказался от участия в выборах, второй тур которых назначен на 21 октября.

Чтобы в республике не создался «вакуум власти», особенно в период подготовки к отопительному сезону, президент России Владимир Путин на месяц назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии. В пользу Развожаева сыграл его управленческий опыт. Он прошел обучение по программе подготовки кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС и обладает современными навыками управления.