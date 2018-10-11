Полковника СВР нашли мертвым в собственной квартире в Москве

Полковник Службы внешней разведки Сергей Соловьев скончался в собственной квартире в Москве, сообщают источники.

Сестра погибшего Светлана заявила в полицию, что Соловьев не выходит на связь, после чего 9 октября пришлось вскрывать квартиру, где тот находился, передает телеграм-канал 112.

Известно, что 8 октября Сергея Соловьева сбила машина, после чего сотрудники ГИБДД вызвали медиков. Полковнику диагностировали сотрясение головного мозга и предложили лечь в стационар, однако тот отказался и отправился в домой, утверждает 112.