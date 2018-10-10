Опубликованы первые фото экипажа аварийного «Союза»

Роскосмос опубликовал фотографии российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, которые были спасены из потерпевшего аварию «Союза».

«Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур», – сообщается в Twitter Роскосмоса.

#СоюзМС10: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт @NASA Ник Хейг сейчас находятся в Жезказгане и проходят обследование перед вылетом.



Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин (@Rogozin) принял решение о транспортировке космонавтов на Байконур. pic.twitter.com/b1IzKZZI8O — РОСКОСМОС (@roscosmos) 11 октября 2018 г.

На фотографиях показано, как космонавты сидят на диванах, им измеряют давление.

Ранее сообщалось, что состояние астронавтов корабля «Союз МС-10» «не вполне хорошее», и их должны отправить спецбортом в Москву спецбортом.

Авария «Союз-ФГ» с кораблем «Союз М-10» произошла во время старта с космодрома Байконур, на борту находились два члена экипажа. Уже озвучены обстоятельства, при которых произошел инцидент.

Космонавт-испытатель Сергей Жуков рассказал о системах корабля, благодаря которым оба космонавты остались живы.

До этого газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о системе аварийного спасения космонавтов.