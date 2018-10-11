В Казахстане начали поиски места падения ступеней аварийного «Союза»

Поисковая группа пока не обнаружила место падения ступеней аварийной ракеты «Союз», сообщил глава комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

«Место падения первой и второй ступеней ракеты не известно», – сказал он, передает РИА «Новости».

Беккер также сообщил, что не располагает информацией о количестве керосина, вылившегося на территории республики при аварии «Союза».

В то же время руководитель природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что авария ракеты-носителя над Казахстаном не привела к экологической катастрофе.

«Об экологической катастрофе говорить ни в коем случае нельзя. Речь идёт о тоннах керосина, а не о тысячах тонн, как в Мексиканском заливе. Вероятно, будет загрязнено несколько гектаров степи, но учитывая, что керосин обладает большой летучестью, вряд ли почве будет нанесён большой ущерб», – скакал Пукалов.

Во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, их жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным, авария произошла из-за не сработавшего пиропатрона одного из блоков или заклинившего крепления первой ступени ко второй.