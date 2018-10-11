Роскосмос подписал контракт на полет первого космонавта ОАЭ

Роскосмос и космический центр ОАЭ подписали контракт на организацию полета первого эмиратского космонавта, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

«На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полета на МКС первого эмиратского космонавта», – написал Рогозин в Twitter.

На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта pic.twitter.com/83QtQ7z30A — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 октября 2018 г.

В сентябре стало известно, что первым космонавтом из ОАЭ станет либо Газаа аль-Мансури, либо Султан аль-Нияди, которые приступили к подготовке к полету в Звездном городке.

В июне Россия заключила предварительное соглашение на отправку к МКС первого астронавта из ОАЭ.

Полет запланирован на апрель 2019 года.