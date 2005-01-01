Стало известно имя первого вероятного космонавта ОАЭ

Из манифеста запусков по программе Международной космической станции стало известно, кто может стать первым космонавтом из ОАЭ.

Согласно документу, в апреле 2019 года в космос отправится либо Газаа аль-Мансури, либо Султан аль-Нияди, оба кандидата из ОАЭ преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке, передает РИА «Новости».

Кто из кандадатов войдет в основной экипаж, а кто – в дублирующий, пока не определено.

Из манифеста запусков следует, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-12» запланирован на 5 апреля 2019 года. На борту МКС эмиратский космонавт пробудет до 16 апреля, встретив в условиях орбитального полета День космонавтики – 12 апреля.

Стартовать космонавту из ОАЭ предстоит с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а возвращаться – с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом.

Напомним, в июне Россия заключила предварительное соглашение на отправку к МКС первого астронавта из ОАЭ.