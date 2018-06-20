Согласована отправка первого астронавта из ОАЭ на МКС

Россия заключила предварительное соглашение на отправку к МКС первого астронавта из ОАЭ в апреле 2019 года, сообщили в Роскосмосе.

«Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев и генеральный директор Космического центра Мохаммеда бин Рашида доктор Юсуф Намад Аль Шайбини подписали соглашение о начале оказания услуг по полету на международную космическую станцию (МКС) одного космонавта ОАЭ», – сообщили в Роскосмосе, передает РИА «Новости».

Это соглашение – предварительное. Окончательное будет подписано в августе.

Отмечается, что соглашение подразумевает оказание услуг по «отбору, подготовке к полету и полета одного космонавта ОАЭ на МКС».

«Полет продолжительностью около 10 дней состоится в апреле 2019 года. Старт будет осуществлен на транспортном пилотируемом корабле (ТПК) «Союз МС-12». Возвращение космонавта ОАЭ запланировано с экипажем ТПК «Союз МС-10», – говорится в сообщении корпорации.

В августе начнется подготовка астронавта и его дублера.

Ранее сообщалось, что гражданин ОАЭ является основным кандидатом на полет на МКС в российском космическом корабле «Союз МС» весной 2019 года.

Летом 2017 года стало известно, что очередным космическим туристом может стать кандидат из Азии. Впоследствии сообщалось, что в 2019 году на МКС может отправиться гражданин ОАЭ. До этого Роскосмос вместе с партнерами из Казахстана предложили космическому агентству ОАЭ использовать возможности космодрома Байконур.