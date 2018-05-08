Россия предложила тур на МКС кандидатам из трех стран

Основным кандидатом на полет на МКС в российском космическом корабле «Союз МС» весной 2019 года считается гражданин ОАЭ, хотя соответствующие предложения разосланы в туркомпанию Space Adventures, Европейское космическое агентство и NASA, сообщили несколько источников в ракетно-космической отрасли.

В связи с переносом запуска к МКС многофункционального лабораторного модуля «Наука» на 2019 год и связанного с этим отказом от увеличения российского экипажа станции до трех человек в кораблях «Союз» осенью 2018 и весной 2019 года образовались свободные места, сообщил собеседник РИА «Новости».

«В связи с невозможностью оперативно подготовить третьего члена экипажа к осени, место в «Союзе» в октябре займет грузовой контейнер, а весной 2019 года планируется предоставить место участнику космического полета или туристу. Соответствующие предложения разосланы в компанию Space Adventures, Европейское космическое агентство и компанию Boeing, которая ранее закупила места для полетов на МКС астронавтов NASA», – сообщил источник издания.

Отмечается, что наиболее вероятным кандидатом на полет в 2019 году является представитель Объеденных Арабских Эмиратов. В ходе переговоров достигнуты договоренности, согласно которым российские специалисты будут привлечены к медицинскому отбору и подготовке кандидатов из ОАЭ для полета.

Другой источник агентства отметил, что в настоящее время предварительно обсуждается полет двух иностранных кандидатов, один из них представитель ОАЭ, второй кандидат из Бахрейна.

При этом собеседник пояснил, что для России в экономическом плане более выгоден полет профессиональных астронавтов из США или Европы, так как это длительная полугодовая экспедиция, а не десятисуточный полет.

«В этой связи, если у ЕКА и NASA появится желание отправить на МКС своего космонавта в длительную экспедицию, приоритет будет отдаваться им», – отметил источник.

При этом он выразил сомнение, что ЕКА успеет воспользоваться возможностью и в течение нескольких месяцев принять соответствующее решение о полете своего астронавта в связи с длительностью согласования решений между странами-участниками, а также отсутствием свободных средств.

Источник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) рассказал, что никаких контрактов на полет космических туристов на сегодняшний день не подписано.

«Для отправки туриста весной следующего года кандидат должен быть отобран в ближайшие месяцы, чтобы приступить к подготовке за полгода до полета, то есть уже этой осенью», – подчеркнул источник в ЦПК.

Еще один источник отметил ,что если будет принято решение о полете космонавтов из ОАЭ или Бахрейна, то контракт будет проходить через дочернюю структуру Роскосмоса компанию «Главкосмос», а не через компанию Space Adventures, через которую ранее оформлялись контракты на полеты на МКС представителя Малайзии Шейха Музафара Шукора и гражданина Казахстана Айдына Аимбетова.

Как отметил представитель Space Adventures Сергей Костенко, он не располагает сведениями о переговорах с какими-либо туристами о возможности полета на МКС в 2019 году. В то же время, по его сведениям, возможность для организации такого полета существует.

Летом 2017 года стало известно, что очередным космическим туристом может стать кандидат из Азии. Впоследствии сообщалось, что в 2019 году на МКС может отправиться гражданин ОАЭ. До этого Роскосмос вместе с партнерами из Казахстана предложили космическому агентству ОАЭ использовать возможности космодрома Байконур.

Весной 2018 года Роскосмос объявил, что интерес к отправке своего космонавта на МКС проявляет также Бахрейн.