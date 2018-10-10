Россиянин задержан в Минске по запросу третьей страны

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил задержании в Минске россиянина, которого по подозрению в терроризме разыскивают правоохранительные органы Австрии.

4 октября россиянина 1988 года рождения задержали в Национальном аэропорту Минск. 5 октября мужчина был задержан по решению заместителя минского транспортного прокурора для дальнейшей выдачи. Он находился в розыске по линии Интерпола.

Сейчас российский гражданин находится в СИЗО. Его подозревают в причастности к террористическим действиям, сообщает белорусское агентство БелТА.

«Ордер на арест гражданина выдал в апреле 2016 года окружной прокурор суда города Грац, 9 октября белорусская сторона через каналы Интерпола сообщила австрийским коллегам о задержании. В течение 40 дней со дня задержания в Генпрокуратуру должны поступить материалы для экстрадиции. Им будет дана правовая оценка», – рассказал Брылев.