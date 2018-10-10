Россия и Европа защитили персональные данные граждан от США

Страны Европы, в том числе Россия, подписали в Страсбурге протокол о внесении изменений в Конвенцию СЕ о защите физлиц при автоматизированной обработке персональных данных, необходимый в том числе в условиях экстерриториального применения законодательства США.

Подписи под протоколом поставили Франция, Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Португалия и ряд других стран. Его могут подписывать и другие государства, не являющиеся членами Совета Европы. Так, одним из первых подпись под протоколом поставил Уругвай, передает ТАСС.

От России подпись поставил постпред при организации Иван Солтановский. Россия заявила, что солидарна с Европой в вопросах защиты персональных данных, открытости к равноправному диалогу и усилиям в борьбе с общими вызовами в цифровой сфере.

«Протокол стал результатом совместной работы стран Европы, в ходе которой Россия отстояла принципиальные для себя вопросы в сфере защиты персональных данных прежде всего в контексте их трансграничной передачи», – отметили в российской миссии.

Дипломаты отметили, что благодаря участию в конвенции российские IT-компании могут вместе с европейскими защищать интересы своих пользователей и противостоять попыткам незаконного получения информации о гражданах России.

Глава СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что конвенция позволяет странам объединиться «вокруг основательного свода принципов и правил для лучшей защиты персональных данных».

«Это станет беспрецедентным форумом сотрудничества в этой области на мировом уровне», – заявил он.

Протокол содержит международные гарантии защиты данных. Эксперты отмечают, что субъекты данных и государства в этой конвенции наделяются широкими возможностями и одновременно обязательствами по обработке данных, защите от незаконной передачи.

Специалисты указали на рост угрозы экстерриториального применения законодательства США, которое легализует доступ своих компаний и правоохранительных органов к персональным данным граждан других стран. В связи с этим документ предусматривает условия для отказа в трансграничной передаче персональных данных.

«Совместное принятие такого кодекса Европой и Россией приобретает в этом контексте особую политическую значимость», – заявил источник в Совете Европы.