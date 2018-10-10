Шохин сравнил Боширова-Петрова и Кокорина-Мамаева

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в шутку назвал футболистов Кокорина и Мамаева меньшей проблемой, чем «отравители Скрипалей» Боширов и Петров.

Шохин пошутил во время обсуждения вопроса санкций после реплики главы Счетной палаты Алексея Кудрина на заседании правления, передает РИА «Новости».

Кудрин заметил, что новые возможные санкции США могут снизить рост экономики России в 2019 году и спровоцировать рецессию. Также глава Счетной палаты добавил, что многие поставленные президентом задачи будут невыполнимы в условиях усиления санкционного давления.

«У нас деловой совет на 30 октября при министре иностранных дел будет, мы можем эту (санкционную) тематику там обсудить. Но в принципе, я так понял, если образно переводить слова Алексея Леонидовича, – лучше Кокорин и Мамаев как проблема, чем Боширов и Петров», – сказал Шохин.

Александр Петров и Руслан Боширов обвиняются британскими властями якобы в отравлении в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей.

Ранее в сентябре озвучивалась вероятность принятия новых антироссийских санкций, связанных с инцидентом в Солсбери.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала 8 октября.