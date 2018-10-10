Кудрин выразил опасения касательно усиления антироссийских санкций

Усиление санкций против России может сделать недостижимыми многие их поставленных президентом Владимиром Путиным целей, а также привести к рецессии, потому внешняя политика страны должна быть направлена на снижение напряженности в отношениях с другими странами, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин, выступая на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что «санкционные проблемы создают большие риски для темпов роста в ближайшие годы», и уже существуют «сценарии ЦБ, АКРА о том, что такие санкции, которые рассматриваются, находятся в дискуссии, могут привести к рецессии» в 2019 году, передает РИА «Новости».

Потому необходимо «четко осознать», что «если санкции будут наращиваться, то цели, которые поставил президент, становятся практически недостижимы по многим показателям».

Следовательно, внешняя политика России должна быть направлена на снятие напряженности в отношениях с другими странами и «как минимум сохранение и снижение санкционного режима, а не наращивание».

Кудрин заявил также, что даже рост ВВП России на 3,5% позволит за шесть лет снизить бедность в стране только на 30%, в то время как Владимир Путин ставит снижение уровня бедности на 50%.

Ранее был оценен масштаб рецессии российской экономики в случае жестких санкций.