Оценен масштаб рецессии российской экономики в случае жестких санкций

По мнению экспертов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), при худшем развитии событий российская экономика испытает серьезную рецессию после наложения жестких санкций – ВВП страны упадет на 2,5%.

Падение ВВП на 2,5% в случае масштабного расширения антироссийских санкций возможно уже по итогам 2019 года, курс доллара в среднем за год может составить 83 рубля, следует из пессимистичного сценария макропрогноза АКРА, передает РБК.

Экономисты разработали три сценария: «базовый», «альтернативный» и «альтернативный + финансовый стресс». Все они учитывают расширение санкций США против России в ноябре. Руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова пояснила, что ранее в сценариях макроэкономического прогноза предполагалось только сохранение санкций, однако на этот раз учитывается именно расширение санкций.

Речь идет об ограничениях на покупку новых российских ОФЗ, блокировку счетов российских госбанков. Первая мера, считают в АКРА, может спровоцировать выход иностранных инвесторов из 8–10% российских госбумаг, вторая поставит вопрос «о конкурентной позиции российских госбанков на российском рынке».

Также АКРА учитывает старение населения, переход в режим низкой инфляции, санкции, реализацию майского указа, повышение пенсионного возраста и ставки НДС, а также разворот деловых связей «на восток». В базовом и альтернативном прогнозах включены также ограничения на покупку российского госдолга, в прогнозе «альтернативный + финансовый стресс» также учитываются санкции против госбанков.

Еще одна ключевая компонента прогноза – последствия торговых войн США и Китая, которые так или иначе, считает АКРА, могут привести к падению спроса на экспорт из России. Торговые войны называются одним из самых «неуправляемых» рисков.

Заложены и шоки предложения на сырьевых рынках, которые могут привести к падению цен на нефть до 40 долларов и ниже в течение года-полутора.

Самый пессимистичный сценарий на основании этих компонентов предполагает сокращение ВВП на 2,5%, рост инфляции до 8% и ключевой ставки до 12%. Средний курс доллара, по мнению экспертов, составит 83 рубля, а может быть и выше на пике волатильности.

В этот сценарий заложен также еще несколько рисков – возможное наступление рецессии в США, ожидаемой экономистами, долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы в отдельных странах Европы.

В базовом сценарии экономический рост в 2019 году составит 1,4%, средний курс доллара – 64 рубля, инфляция – 4,6%. Ключевая ставка, как ожидается, останется на уровне 7,5%. В 2022 году, считает АКРА, темпы роста ВВП будут колебаться в районе 1,4–1,5%, курс доллара составит 60–62,6 рубля. Однако эксперты компании считают этот сценарий «все менее и менее вероятным».

В альтернативном сценарии рост ожидается на уровне 0,7% ВВП, курс доллара – 73 рубля, инфляция в 2019 году – 5,7%, ставка ЦБ – 8,5%.

В сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что темпы роста ВВП России в первом квартале 2019 года могут замедлиться ниже 1%, но нет опасений, что экономика страны войдет в рецессию.