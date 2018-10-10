Киев отказался от наблюдателей СНГ на выборах президента Украины

Киев отказал в участии наблюдателям от СНГ на выборах лидера страны в 2019 году, заявил руководитель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участии в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда», – сообщил Лебедев, передает ТАСС.

Он заметил, что позже в Киеве могут передумать и дать возможность наблюдателям от СНГ провести мониторинг выборов.

Кроме того, глава исполкома указал на то, что на саммит СНГ, прошедший в Душанбе, представители Украины не явились.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в планах «вмешаться» в предстоящие выборы.

В августе СБУ рассказала о поимке пророссийских агитаторов, «вмешивающихся в выборы» на Украине.