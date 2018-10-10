Форекс-дилера заподозрили в махинациях на 1 млрд рублей

Представители российского форекс-дилера под видом организации торгов на электронном рынке вывели средства граждан на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в МВД.

«По имеющейся информации, подозреваемые, используя известный бренд, под видом предоставления услуг по организации торгов на электронном рынке привлекали денежные средства граждан, обещая получение сверхприбыли от проведения операций с финансовыми инструментами», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На самом деле, по ее словам, полученные средства «перечислялись на подконтрольные злоумышленникам счета и похищались».

Так, для создания видимости торговых операций использовалась специальная программа, где отображался «игровой» счет и якобы зачисленные денежные средства, потом счета «обнулялись».

По предварительным оценкам МВД, в результате пострадали более 1 тыс. человек, общая сумма ущерба превысила 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В Московском регионе проведены более 30 обысков, изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, электронные носители информации и другое.

Трое предполагаемых членов группы заключены под стражу.

В июне 2017 года МВД России проводило обыски в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров, руководители которого подозреваются в мошенничестве.