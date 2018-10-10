В Киеве рассказали о ситуации на горящем арсенале под Черниговом

На арсенале у города Ичня Черниговской области продолжаются горение и взрывы, сообщил глава центра обеспечения деятельности Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Черниговской области Роман Храпатый.

«По состоянию на утро 10 октября на территории арсенала боеприпасов воинской части в пгт. Дружба Ичнянского района наблюдается горение с последующей детонацией», – сообщил он, передает ТАСС со ссылкой на канал «Прямой».

По его словам, на месте ЧП происходит шесть-восемь взрывов в час.

В ночь на вторник на крупном арсенале в Черниговской области начался пожар и взрывы боеприпасов. Зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов. При этом президент Украины Петр Порошенко намекнул на причастность России к пожару на военных складах в Черниговской области.