Победительница Euroskills назвала российских профессионалов лучшими

«Ребята из российской команды - все очень классные, позитивные, все друг друга поддерживали и когда кто-то побеждал, его подкидывали в воздух, радовались», – сказала газете ВЗГЛЯД победительница Euroskills Диана Касабова, комментируя триумф сборной России WorldSkills Russia на этом чемпионате.

«Ребята реально заслужили победы и объективно они были лучше других», - считает Диана Касабова. Вместе с коллегой по команде Владиславом Тетюшкиным они выиграли в компетенции ICT Specialists (информационные и коммуникационные технологии). Молодые люди – слушатели Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ – обошли соперников из 14 стран, завоевав золотые медали.

Задание, по словам Касабовой, состояло в настройке сети, топологии, настройке сервисов, а также телефонии и почты. От участников требовалось создать защищенное соединение, эмуляцию сети, топологию офиса. При этом посторонним наблюдателям было трудно понять, какой ажиотаж царит на площадке, ведь было тихо, участники сидели за компьютерами и настраивали оборудование.

«Допустим, у нас есть сторонние клиенты, которые должны подключиться к офису – и мы должны установить взаимодействие со службами, с сервисами, у них должен был быть доступ ко всему», - пояснила она.

«Все три дня соревнований для российских участников были очень напряженными. Мы узнали свои результаты только во время их объявления. Целый день волновались всем составом, как обычно бывает при работе в командах», – сказала Касабова.

Для профессионального развития, по мнению Касабовой, этот конкурс дал участникам огромный опыт общения с коллегами, тренерами и экспертами. «Ты узнаешь что-то новое для себя во время подготовки. Стрессоустойчивость твоя повышается, как и навыки коммуникации, также мы уже изучили технологии, которые применяются в промышленных масштабах», - добавила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в выходные в Будапеште завершился трехдневный VI чемпионат профессионального мастерства Euroskills. Для России он оказался триумфальным. Наша сборная впервые выиграла подобное соревнование как в балльном, так и в командном зачете. Россияне побили рекорд подобных состязаний, – они получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм.

Лучшими они стали в Администрировании отеля, Веб-разработке, Визуальном мерчендайзинге, Графическом дизайне, Инженерном дизайне CAD, Мобильной робототехнике, Сварочных технологиях, Сетевом и системном администрировании, Фрезерных работах на станках с ЧПУ. Второе место по количеству медалей – у Австрии и Франции, по баллам – у Австрии и Венгрии. Всего участие в чемпионате приняли 600 конкурсантов из 29 стран Европы.