Ученые из США доказали появление жизни из неживой материи

Ученые американского Научно-исследовательского института Скриппса пришли к выводу, что 4 млрд лет назад в водоемах на Земле существовали химические реакции, которые привели к появлению жизни, говорится в статье журнала Nature Communications.

«Это был черный ящик для нас. Но если вы сосредоточитесь на химии, вопросы зарождения жизни станут менее сложными», – сказал Раманараяна Кришнамурти, доктор философии, адъюнкт-профессор химии и ведущий автор нового исследования, слова которого приводит сайт Phys.org.

Кришнамурти и его коллеги сосредоточились на серии химических реакций, именуемых циклом лимонной кислоты, на который полагается каждый аэробный организм, чтобы высвободить накопленную энергию в клетках.

Исследователи определили, какие молекулы, присутствующие на ранней Земле, могли бы работать как ингредиенты этого процесса.

В новом исследовании описывается, как два небиологических цикла, называемые циклом HKG и малонатным циклом, могли собраться вместе, чтобы начать цикл лимонной кислоты. В двух циклах используются реакции, которые выполняют ту же основную химию альфа- и бета-кетокислот, что и в цикле лимонной кислоты.

Исследователи обнаружили, что изучаемые реакции могут продуцировать аминокислоты в дополнение к углекислому газу, которые также являются конечными продуктами цикла лимонной кислоты. Ученые считают, что по мере появления биологических молекул, таких как ферменты, они могли бы привести к замене небиологических молекул в этих фундаментальных реакциях, чтобы сделать их более сложными и эффективными.

«Химия могла оставаться неизменной с течением времени, это изменило природу молекул», – говорит Кришнамурти.

«Современный метаболизм имеет предшественника, шаблон, который был не биологическим», – добавил Грег Спрингстин, доктор философии, профессор химии в Университете Фурмана.

В центре этих реакций есть молекула, называемая глиоксилатом, которая, как показывают исследования, могла быть доступна на ранней Земле и является частью сегодняшнего цикла лимонной кислоты.

Напомним, в октябре российский биолог, профессор МГУ Армен Мулкиджанян и австралийский геолог Мартин ван Кранендонк рассказали о последних исследованиях, доказывающих зарождение жизни на суше. До этого сообщалось, что НАСА заявило об обнаружении на Марсе «ключа» к зарождению жизни на Земле.