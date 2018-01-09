Названы самые популярные телепередачи среди россиян в Новый год

Особой популярностью среди россиян в телеэфире 31 декабря пользовались новогоднее обращение президента Владимира Путина, советские комедии и праздничные концерты на Первом канале и «России-1», говорится в исследовании компании Mediascope.

Рейтинг новогоднего обращения президента в этом году на Первом канале составил 15,1%, на телеканале «Россия 1» – 12,5%. Доля аудитории – 33,9% и 28,2% соответственно. Год назад обращение главы государства также было самым рейтинговым: на Первом он составил 15,2%, доля – 33,4%; у «России 1» рейтинг составил 11,8%, доля – 26%, передает РИА «Новости».

Первый канал и «Россия-1» также сохранили свое лидерство по просмотрам новогодних ночных шоу, их показатели в сравнении с прошлым годом практически не изменились. Так, рейтинг концерта-шоу «Новогодняя ночь на Первом» составил 9,2%, доля – 23,4% (в 2016 показатель рейтинга был 8,3%, доля – 20,4%). Рейтинг «Новогоднего парада звезд» на канале «Россия 1» – 7,9%, доля – 20,5% (в 2016 – 8% и 19,8% соответственно). Рейтинг «Голубого огонька на Шаболовке» («Россия 1») составил 6,8%, доля – 28,2% (в 2016 году его рейтинг был 6,3%, доля – 24,4%).

Также телезрители в Новый год смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (Первый канал) – рейтинг 7,9%, доля – 20,7%. У фильма «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика» (Первый канал) рейтинг составил 6,9%, доля – 19,1%.

«Бриллиантовая рука» (Россия-1) и «Ирония судьбы, или с легким паром», в этом году впервые за долгое время транслировавшаяся не Первым каналом, а «Россией-1», также привлекли внимание россиян. Показатели комедии Гайдая: рейтинг – 6,2%, доля – 16,5%, показатели мелодрамы Рязанова: 5,1% и 15% соответственно.

При этом доля аудитории Первого канала за весь день 31 декабря составила 17,35% (в 2016 году этот показатель был 19,7%), «России-1» – 18,38% (в 2016 году – 17,9%).