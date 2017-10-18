В России разработали новую спасаемую капсулу для космических кораблей

Ученые МГТУ имени Баумана и Авиационного комплекса имени Ильюшина представили новую спасаемую капсулу для космических кораблей, которая без значительных перегрузок сможет обеспечить спасение экипажа на любой высоте и участке полета.

В докладе, который будет представлен на «Королевских чтениях» в Москве, ученые отмечают, что «предлагаемая конструкция спасательной капсулы на базе спускаемого аппарата класса «Несущий корпус» благодаря аэродинамическим характеристикам своей формы обеспечит спасение экипажей перспективных космических кораблей на всех этапах участка выведения и возвращения», передает РИА «Новости».

Новую капсулу, отмечается в докладе, можно будет использовать на разных типах аэрокосмических аппаратов с разнобразными траекториями полета.

«Перегрузки, которые будет испытывать экипаж при спасении, будут сопоставимы с перегрузками при штатном полете», – говорится в документе.

Также ученые напоминают, что перегрузки в существующей системе спасения экипажа корабля «Союз» при определенных условиях могут достигать 20 единиц, что в пять раз больше, чем при штатном спуске.

Напомним, в октябре астронавт Томас Стаффорд сообщил о частичной разгерметизации космического корабля «Союз МС-02», который в апреле возвращался с МКС с тремя членами экипажа. В «Роскосмосе» отметили, что эта ситуация имеет «случайный маловероятный характер».

Как заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров, разгерметизация капсулы с тремя космонавтами на борту произошла 10 апреля во время посадки и никоим образом не повлияла на жизнеобеспечение.