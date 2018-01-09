Стихийные бедствия нанесли США рекордный ущерб в 2017 году

Ущерб от стихийных бедствий для США в 2017 году стал самым крупным за всю историю страны, говорится отчете администрации Соединенных Штатов.

Череда пожаров, заморозков, наводнений и ураганов обошлись стране в 306 млрд долларов, что превышает предыдущий рекорд в 215 млрд долларов, зафиксированный в 2005 году. Тогда на США обрушились три крупных урагана «Катрина», «Рита» и «Вилма», передает «Интерфакс».

Вместе с тем в прошедшем году потери только от ураганов составили 265 млрд долларов. Расходы на устранение последствий пожаров, охвативших огромные области Калифорнии составили 18 млрд долларов, что в три раза превышает предыдущую рекордную сумму.

Природные катаклизмы в США продолжились и в 2018 году. Так, из-за сильных морозов в США французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.