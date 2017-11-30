Французы доставят в США из Британии добытый в России газ

Французская Engie из-за резкого роста цен на газ на восточном побережье США доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.

Из системы мониторинга морских судов MarineTraffic следует, что принадлежащий Engie СПГ-танкер Gaselys везет груз сжиженного газа из Великобритании в Бостон. Gaselys встал на загрузку в Isle of Grain непосредственно после того, как там разгрузился танкер «Кристоф де Маржери» с первым грузом с завода НОВАТЭКа на Ямале, и, по словам нескольких собеседников среди трейдеров, Gaselys транспортирует в США именно российский по происхождению газ, пишет «Коммерсант».

Впрочем, собственником газа еще при отгрузке в Сабетте стала малайзийская Petronas, а затем он был перепродан, возможно, несколько раз. Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год. Танкер должен прибыть в Бостон 22 января.

Примечательно, что эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка, по которой США превращаются в крупного экспортера СПГ, а регазификационные терминалы перестраиваются в терминалы по сжижению газа. По данным таможенной службы США, груз Gaselys – первая импортная партия, которая прибудет в страну с 2014 года. Причиной тому стали сильные холода на восточном побережье. На этом фоне спотовые цены на основной площадке Henry Hub с 28 декабря по 5 января взлетели в 2,1 раза – до 6,4 доллара за MBTU, а на входе в сеть Нью-Йорка цена поднималась до невероятных значений в 175 долларов за MBTU (около 6,3 тыс. доллара за 1 тыс. кубометров).

Поставки российского газа в США были давней надеждой Газпрома, поскольку до 2007 года дефицит топлива на американском рынке только усугублялся и предполагалось, что США вскоре станут крупнейшим импортером СПГ. Газпром планировал поставлять в США газ со Штокмановского проекта, чему благоприятствовало и сравнительно короткое транспортное плечо через Северную Атлантику. Однако сланцевая революция в США перечеркнула эти планы.