В Госдуме создана рабочая группа для изучения вопросов с конфликтами интересов у депутатов

В Госдуме создана рабочая группа, которая займется изучением вопросов с возможными конфликтами интересов у депутатов, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

«Задача рабочей группы - изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов», - пояснил Володин, передает ТАСС.

Он уточнил, что подразумеваются в том числе обращения парламентариев в различные структуры.