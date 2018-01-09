На борту летевшего в Москву самолета произошло возгорание

В Шереметьево приземлился следовавший из Екатеринбурга в Москву Boeing 737, на борту которого во время полета произошло возгорание.

Бортпроводникам удалось самостоятельно справиться с возгоранием в салоне, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел из-за проблем с электропроводкой.

После посадки пассажиры воздушного судна были эвакуированы, а самолет отстранен от полетов.

Напомним, в сентябре в Токио экстренно приземлился самолет Boeing 777 из-за возгорания в двигателе.