Лишенный прав участник гонок на Gelandewagen попал в Москве в ДТП

Столичные полицейские задержали попавшего в ДТП на Профсоюзной улице водителя иномарки, в котором сотрудники ГИБДД опознали лишенного прав участника гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что ДТП с участием двух иномарок произошло вечером в понедельник в районе д. 66 по ул. Профсоюзная, передает ТАСС.

«В результате транспортные средства получили технические повреждения и их водители для оформления ДТП вызвали наряд ГИБДД. Прибывшим на место происшествия сотрудникам ДПС один из водителей-участников ДТП предъявил паспорт и водительское удостоверение, выданные одной из стран ближнего зарубежья», – рассказала Волк, отметив, что документов о законности пребывания на территории России мужчина не предъявил.

По ее словам, у полицейских возникло подозрение, что гражданин использует документы, выданные на другие данные. Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где была установлена его личность.

Сотрудники ГИБДД опознали водителя как одного из участников «гонок на Гелендвагене», в отношении которого судом принято решение о лишении права управления транспортными средствами.

По словам источника в правоохранительных органах, имя задержанного – Абдувахоб Маджидов, он один из участников гонок на Mercedes-Benz Gelandewagen в мае 2016 года.

В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по факту управления транспортным средством водителем, лишенным водительских прав.

Напомним, осенью 2016 года Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента ЛУКОЙЛа Шамсуарова и Виктора Ускова к 300 часам обязательных работ по делу о гонке на Gelandewagen, еще один фигурант дела Абдувахоб Маджидов был полностью оправдан.

Также суд изъял в пользу государства элитный внедорожник Mercedes G63 AMG, на котором Шамсуаров и его друзья устроили гонки с полицией.