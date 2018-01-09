Правящая партия ЮАР пообещала вернуть землю коренным африканцам

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Россиян ждет серия улучшений в качестве жизни

Государство предпринимает огромные усилия, чтобы детство как можно большего числа детей стало счастливееФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
2018 год обещает стать для россиян прорывным в социальной сфере. Принятые властями меры прежде всего помогут самым незащищенным слоям населения: от пенсионеров до многодетных семей с невысоким доходом. Однако перемены почувствуют и обманутые дольщики, и погрязшие в долгах индивидуальные предприниматели, и даже должники, которых до сих пор слишком грубо преследовали коллекторы. Подробности...
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«Беспилотник – не самая сложная цель для «Панциря»

Перехваченный беспилотник боевиков производит впечатление кустарного изделияФото: twitter.com/mod_russia
Атаковавшие базы в Тартусе и Хмеймиме беспилотники были кустарными поделками боевиков без применения западных технологий, уверяют в Пентагоне. Правдоподобна ли такая версия о происхождении беспилотной авиации у группировки «Ахрар аш-Шам» и насколько эффективна антидронная защита на российских базах в Сирии? Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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«Грузинский легион» устроил скандал в украинской армии

Иностранные наемники решили выйти из подчинения ВСУ со скандаломФото: facebook.com/GeorgianNationalLegion
Представители «Грузинского национального легиона» покинули Вооруженные силы Украины спустя почти три года войны в Донбассе, обвинив своих командиров в некомпетентности и шантаже. Каковы реальные причины демарша, как он повлияет на репутацию ВСУ и попытается ли главный грузинский украинец Михаил Саакашвили использовать соотечественников в своих политических целях? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

Сергей Худиев, публицист, богослов
Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
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Это всё придумал Вильсон в 18-м году

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...
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Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

Александр Христофоров, журналист
В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
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      Итоги 2017 года в фотографиях

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          Правящая партия ЮАР пообещала вернуть землю коренным африканцам

          9 января 2018, 01:30

          Текст: Ольга Никитина

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          Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса, возглавивший в декабре прошлого года правящую партию страны «Африканский национальный конгресс» (АНК), пообещал вернуть черным африканцам землю, отнятую у их предков белыми колонистами.

          Рамапоса подтвердил приверженность политической программе партии, одним из ключевых пунктов которой стало обещание передать часть земель крупных белых фермеров чернокожим африканцам без выплаты компенсаций нынешним владельцам, передает ТАСС.

          «Мы ускорим возвращение земель нашему народу. Мы хотим защищать интересы наших людей и развивать экономику страны», – заявил политик на торжественном возложении венков к могиле первого лидера АНК Джона Дубе.

          Кроме перераспределения земель, программа предусматривает увеличение числа чернокожих собственников и менеджеров в крупных компаниях.

          Напомним, в декабре прошлого года делегаты 54-й съезда правящего в ЮАР «Африканского национального конгресса» (АНК) приняли резолюцию, подтвердившую намерение партии экспроприировать земли белых фермеров без уплаты компенсаций.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как черный расизм поставил ЮАР на грань гражданской войны.


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