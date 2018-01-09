Правящая партия ЮАР пообещала вернуть землю коренным африканцам

Вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса, возглавивший в декабре прошлого года правящую партию страны «Африканский национальный конгресс» (АНК), пообещал вернуть черным африканцам землю, отнятую у их предков белыми колонистами.

Рамапоса подтвердил приверженность политической программе партии, одним из ключевых пунктов которой стало обещание передать часть земель крупных белых фермеров чернокожим африканцам без выплаты компенсаций нынешним владельцам, передает ТАСС.

«Мы ускорим возвращение земель нашему народу. Мы хотим защищать интересы наших людей и развивать экономику страны», – заявил политик на торжественном возложении венков к могиле первого лидера АНК Джона Дубе.

Кроме перераспределения земель, программа предусматривает увеличение числа чернокожих собственников и менеджеров в крупных компаниях.

Напомним, в декабре прошлого года делегаты 54-й съезда правящего в ЮАР «Африканского национального конгресса» (АНК) приняли резолюцию, подтвердившую намерение партии экспроприировать земли белых фермеров без уплаты компенсаций.

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