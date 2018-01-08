В оккупированной части Кипра прошли парламентские выборы

В парламент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра, созданной на оккупированных Турцией территориях, прошли шесть партий, сообщили турко-кипрские телеканалы.

В голосовании, которое Никосия считает незаконным, приняли участие более 118 тыс. избирателей, или 62,44% от числа имеющих право голоса жителей территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на Phileleftheros.

Всего на 50 мест в парламенте претендовали 388 кандидатов, из них 117 – женщины.

После подсчета 68% бюллетеней лидирует Партия национального единства (ПНЕ) с результатом 36,59% голосов. За ней идут Республиканская Турецкая партия (РТК) – 21,56%, Партия народа – 16,83%, Партия социальной демократии (ПСД) – 7,97%, Демократическая партия (ДП) – 7,89% и Партия возрождения (ПВ) – 6,74%.

Особенностью прошедших выборах характерным стало полное отсутствие вопроса о кипрском урегулировании в избирательной кампании и в повестке партий. Все политические партии предпочли обсуждать внутриобщинные проблемы и инициативы по улучшению экономической ситуации, борьбу с коррупцией.

Напомним, в июле прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш признал безрезультатными переговоры по урегулированию кипрского вопроса, в которых принимали участие президент Кипра Никос Анастасиадис, глава турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители ЕС, Турции, Греции и Великобритании.