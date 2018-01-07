Директор Третьяковки пригрозила «Аэрофлоту» «звонком из правительства»

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, оказавшаяся одним из пассажиров, застрявших в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за снежной бури, пригрозила «Аэрофлоту» «звонком из правительства» за безобразную работу.

Видеозапись инцидента опубликована в Telegram-канале Mash.

«Я, директор Третьяковской галереи, буду лежать здесь на полу? Я не буду, но завтра вы получите звонок из правительства по поводу вашего... безобразнейшего поведения», – сказала Трегулова.

Напомним, в пятницу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

В субботу компания, обслуживающая рейсы «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, отказалась обслуживать лайнеры российского авиаперевозчика в связи с неблагоприятными погодными условиями.