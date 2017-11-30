«Аэрофлот» сообщил о проблемах с обслуживанием рейсов в Вашингтоне

Компания, обслуживающая рейсы «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, отказалась обслуживать лайнеры российского авиаперевозчика.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшем в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне – SwissPort – пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (IAD)», – говорится в сообщении российской авиакомпании.

В то же время воздушная гавань уже выдала слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12.00 и 14.00 соответственно.

«В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», – добавила компания.