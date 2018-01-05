Режим ЧС объявлен в Нью-Йорке

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за погодных условий.

Куомо ввел режим ЧС в «Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде». Режим ЧС объявлен «в связи с экстремальными погодными условиями», передает РИА «Новости».

Из-за сильного ветра и плохой видимости международный аэропорт им. Джона Кеннеди и аэропорт Ла-Гуардия приостановили работу.