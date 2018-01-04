В Нью-Йорке закрыли все школы из-за снегопада

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о решении закрыть в четверг все школы города в связи с обильными снегопадами.

В преддверии снежной бури коммунальные службы Нью-Йорка перешли на 12-часовые смены. На улицы выйдут почти 700 машин с противогололедным реагентом и 1,5 тыс. единиц снегоуборочной техники, передает РИА «Новости».

«Мы ожидаем, что снежная буря начнется ночью, сильный снегопад пойдет утром (днем мск), как раз в час-пик», – сообщил Де Блазио.

По его данным, за сутки в Нью-Йорке может выпасть от 15 до 30 сантиметров снега.

Тем временем Национальная метеорологическая служба США предупредила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и непривычно низкие температуры.

Напомним, в декабре прошлого года в Канаде снежный шторм оставил без света почти 75 тыс. человек.