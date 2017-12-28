Жителей Нью-Йорка напугали обморожением из-за похолодания до минус шести

Национальная метеорологическая служба Нью-Йорка предупредила горожан о морозах до минус шести градусов и посоветовала не оставлять открытым ни один участок тела при выходе на улицу.

После 30 минут нахождения на улице при такой температуре возможно переохлаждение и обморожение конечностей, сообщается в официальном Twitter метеорологической службы.

Напомним, в июле сообщалось о рекордных заморозках в Аргентине.