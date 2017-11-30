Певица Руслана рассказала, как стала свидетелем гибели охранника Захарченко

Украинская певица Руслана (Лыжичко), поддерживающая евромайдан, рассказала, что была в Донецке и видела, как под обстрелом погиб телохранитель главы ДНР Александра Захарченко.

Она заявила, что в 2014 году «принимала участие в переговорах с Александром Захарченко и способствовала освобождению 42 украинских военнослужащих». Тогда, по ее словам, она не была уверена, уедет ли оттуда живой, и даже «попала под обстрел в комендантский час», сообщает «Русская весна».

«А когда я приехала впервые, мне Захарченко сказал: «Если кто-то даст по тебе пулеметной очередью, ты должна быть готова ко всему». И таки дали, и таки убили у меня на глазах его охранника», – заявила она.

По ее словам, это произошло в момент, когда она сидела за Захарченко. Пуля, утверждает Руслана, пролетела недалеко – ей «просто повезло».