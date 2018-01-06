Скончался побывавший на Луне астронавт Джон Янг

В возрасте 87 лет умер американский астронавт Джон Янг, сообщило НАСА.

НАСА напоминает в Twitter, что «Янг дважды летал к Луне», «ходил по ее поверхности». Кроме того, он командовал первым полетом космического шаттла.

Янг прослужил в НАСА 42 года – дольше всех в ведомстве. Он был в космосе шесть раз, летал на кораблях «Джемини» и «Аполлон», а также на космическом челноке «Колумбия», передает РИА «Новости».