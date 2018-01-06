В конфликте со стрельбой в Петербурге пострадала женщина

В связи с конфликтом, во время которого, по информации СМИ, произошла стрельба, открыто уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полиции сообщили, что «в результате конфликта случайную травму получила прохожая женщина». Ей оказали медицинскую помощь в травмпункте, после чего женщина была отпущена.

Открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК (хулиганство), сообщается на сайте управления.