Полицейские поверяют сообщения о стрельбе в Петербурге

Петербургские правоохранители выехали на место конфликта со стрельбой на юго-западе Северной столицы, сообщил представитель регионального ГУ МВД.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами на проспекте Ветеранов. На место выехали наряды полиции», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, в МВД уточнили, что пока достоверная информация о произошедшем отсутствует.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов, сообщалось об одном пострадавшем, передает ТАСС.