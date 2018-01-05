Берлин призвал Москву и Пекин обеспечить выполнение санкций против КНДР

Россия и Китай «призваны обеспечить полную реализацию санкций» в отношении Северной Кореи, заявила заместитель официального представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

Она подчеркнула, что в отношении КНДР «обязательно необходима сплоченная позиция международного сообщества», передает РИА «Новости».

Деммер добавила, что северокорейская ядерная программа «является причиной напряженности на Корейском полуострове».

Она также заявила, что прямые переговоры между КНДР и Республикой Корея могут привести к разрядке при условии, что режим в Пхеньяне откажется от дальнейших провокаций и ракетных испытаний.

Ранее в пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности на Корейском полуострове.